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Росія заявила про перехоплення розвідувального літака США біля Камчатки

Новость на русском → Камчатка, П'ятниця 16 квітня 2021 10:39
Росія заявила про перехоплення розвідувального літака США біля Камчатки Фото: РФ перехопила літак США (wikimedia.by/Vitaly_V Kuzmin)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві оборони РФ заявили про перехоплення розвідувального літака ВМС США біля Камчатки. Радари виявили над Тихим океаном повітряну ціль.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Після того, як іноземний літак розвернувся від кордону Росії, Міг-31 благополучно повернувся на аеродром базування, повідомили в Міноборони.

"Для розпізнавання повітряної цілі та супроводження з аеродрому в Камчатському краї піднявся винищувач Міг-31. Екіпаж винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний розвідувальний літак RC-135 ВПС США", - говориться в заяві.

В РФ заявили, що порушення державного кордону Російської Федерації не допущено і супроводжуючий політ проводився у відповідності з нормами міжнародного права.

Нагадаємо, США передумали відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook через те, що це могло спровокувати посилення напруженості між Україною і РФ. Зараз ці кораблі знаходяться в Середземному морі.

Зазначимо, США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму.

Також США ввели санкції проти російських компаній за кібератаки.

Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.

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