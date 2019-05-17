Россия заявила об ответных мерах на новые санкции США

Посольство России в США заявило, что в на новые санкции США по "закону Магнитского" будут ответные меры. Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.



Российские дипломаты назвали санкции односторонним решением Вашингтона, которое "противоречит принципам международного права".

"За этими шагами последуют ответные меры", - говорится в заявлении.



Выбор фигурантов новых санкций в посольстве связали с боевыми качествами отряда "Терек".

"Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования "Терек" из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике", - говорится в заявлении.



Также в посольстве подчеркнули, что новые санкции "явно противоречат" позитивным итогам переговоров Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео в Сочи.

Напомним, вчера министерство финансов США ввело санкции против РФ, в частности в отношении спецотряда "Терек" Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева в рамках "закона Магнитского".

Ранее сообщалось, что Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом.