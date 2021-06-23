ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина готовит реакцию на обстрел британского эсминца возле Крыма

Новина українською →
Киев, Среда 23 июня 2021 15:12
Украина готовит реакцию на обстрел британского эсминца возле Крыма Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

Руководство Украины готовит официальную реакцию на обстрел британского эсминца возле оккупированного Крыма. Сегодня российский флот совершил предупредительные выстрелы в направлении эсминца Defender.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права в ходе проведения международных учений. В настоящий момент военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций", - отметил Арестович.

Напомним, сегодня Россия заявила о нарушении "российской границы" британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (Крым). В связи с этим российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание.

Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Соответственно, территориальные воды, в которых произошел инцидент, с точки зрения международного права являются украинскими.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Черное море Великобритания эсминец
NEWS
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ