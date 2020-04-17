Россия заявила о готовности к контактам с Украиной по Чернобылю и к сохранению формата РФ-Беларусь-Украина по этой теме, если его не будут политизировать. Об этом заявили в МИД РФ, передают росСМИ.

В российском МИД заявили, что готовы к сохранению формата Россия-Беларусь-Украина из-за ситуации в Чернобыле.

Отметим, что сегодня утром киевская власть сообщила, что пожар в Чернобыле затушилы.

Напомним, вчера из-за пожаров в Чернобыле и Житомирской области столицу Украины накрыл дым. Также вчера в Киеве началась пылевая буря. Причиной тому стали сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы.

Киевские власти призвали граждан оставаться дома из-за высокой задымленности и наличия продуктов горения в воздухе.

Добавим, что по сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, наличие продуктов горения в воздухе не несет химической и радиологической угрозы.

Однако, в КГГА дали рекомендации для киевлян в связи с задымленностью в воздухе. А также Минздрав Украины призывает людей не выходить утром из дома и обращатся в больницу при наличии симптомов.