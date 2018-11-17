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РФ выдает ликвидированных на Донбассе наемников за погибших в Сирии, - ГУР

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 14:42
РФ выдает ликвидированных на Донбассе наемников за погибших в Сирии, - ГУР
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

Российская пропаганда пытается героизировать погибших на Донбассе

Российская Федерация выдает ликвидированных на Донбассе наемников за погибших в Сирии "героев". Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР), передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что, по данным украинской разведки, РФ продолжает распространять дезинформацию для сокрытия участия в агрессии против Украины. В частности, пропаганда пытается героизировать российских военных якобы погибших в боях в составе группировки РФ в Сирии.

"В то же время активно скрывается, что большая часть так называемых "героически погибших россиян в Сирии" на самом деле была убита и похоронена под чужими именами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей как боевики подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - отметил Гуцуляк.

Он также добавил, что по этой причине российское командование сообщает семьям погибших ложную информацию о дате, месте и обстоятельствах смерти их родных и местах их захоронения.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что Российская Федерация использует боевые действия на временно оккупированных территориях Донбасса для испытания новейших средств связи.

 

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