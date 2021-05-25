UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия завезла на Донбасс крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка

Автор: РБК-Украина

Российская сторона завезла на оккупированный Донбасс крупнокалиберные снайперские винтовки. А боевики развернули масштабные инженерные работы.

Об этом на брифинге заявила спикер Минобороны Мария Сальник.

Сообщается, что на оккупированном Донбассе продолжается усиление боевых возможностей вооруженных формирований боевиков. Кроме того, на прошлой неделе с территории России завезли новые партии вооружения и боеприпасов, в частности крупнокалиберные снайперские винтовки и более 1 500 тонн горюче-смазочных материалов.

Также сообщается, что оккупанты развернули масштабные инженерные работы, увеличив количество траншей в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения. Таким образом, противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.

Отметим, до этого разведка сообщала, что оккупанты "ЛДНР" на сборах резервистов формируют новые подразделения.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных, несмотря на заявления об их отводе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины оружиеДонбассбоевикиснайперы