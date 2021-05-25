Россия завезла на Донбасс крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка

Об этом на брифинге заявила спикер Минобороны Мария Сальник.

Сообщается, что на оккупированном Донбассе продолжается усиление боевых возможностей вооруженных формирований боевиков. Кроме того, на прошлой неделе с территории России завезли новые партии вооружения и боеприпасов, в частности крупнокалиберные снайперские винтовки и более 1 500 тонн горюче-смазочных материалов.

Также сообщается, что оккупанты развернули масштабные инженерные работы, увеличив количество траншей в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения. Таким образом, противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.