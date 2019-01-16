На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано

Иллюстративное фото (УНИАН)

Обстановка на линии фронта контролируется подразделениями объединенных сил

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 16 января 2019 года, обстрелов со стороны пророссийских боевиков не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, по состоянию на 12 часов дня обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого столкновения на Донбассе не зафиксировано.

Гуцуляк также добавил, что сейчас обстановка на линии фронта контролируется подразделениями объединенных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате боевых действий на Донбассе вчера, 15 января, ранения получил один украинский военный. Вчера боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Как писало РБК-Украина, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 15 января, пересекли свыше 37 тыс. человек и 4,2 тысячи транспортных средств. По данным пограничников, на линии разграничения отмечается тенденция к росту потока через пункты пропуска.