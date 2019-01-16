Росія завезла на Донбас експериментальні зразки зброї, - ГУР

Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com abazia)

РФ використовує окупований Донбас як полігон для випробувань нових зразків озброєнь

За інформацією української розвідки, на окупований Донбас з території Російської Федерації завезли експериментальні зразки зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними розвідки, командування РФ посилює розвідувально-диверсійну діяльність на Донбасі. Зокрема, з території РФ на Донбас прибувають спеціально підготовлені фахівці з розвідки. Крім того, формуються диверсійно-розвідувальні групи бойовиків для оперативного виявлення об’єктів ураження на передових позиціях та в тилу об’єднаних сил.

Крім того, у Міноборони зазначили, що Росія продовжує використовувати окупований Донбас як полігон для випробувань нових зразків озброєнь.

"Для озброєння розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ з території РФ завезено новітні розробки технічних засобів розвідки та експериментальні зразки зброї, у тому числі для підвищення ефективності боротьби з безпілотними літальними апаратами", - повідомив Гуцуляк, посилаючись на інформацію розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 15 січня, бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, внаслідок бойових дій поранення отримав один військовий.

Як писало РБК-Україна, станом на 12 годину 16 січня обстрілів на Донбасі не зафіксовано.