ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФСБ РФ предъявила обвинение украинским морякам в окончательной редакции

Новости » Общество    09.07.2019 - 20:28
ФСБ РФ предъявила обвинение украинским морякам в окончательной редакции
Иллюстративное фото (twitter.com/usuprun)

Предварительная дата судебных заседаний назначена на 17 июля

Следственное управление ФСБ Российской Федерации предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова в Facebook.

Как сообщается, в ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд города Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных украинских моряков.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинение восьми пленным украинским морякам в окончательной редакции.

Кроме того, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

В РФ заявили, что предложений от Украины по морякам не поступало РФ собирается выполнить решение Трибунала ООН по морякам, - Полозов
Новости Украины ФСБморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь