Россия заверила США, что не собирается продолжать эскалацию, - Зеленский

Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию. Американский лидер сообщил об этом главе государства во время их разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Зеленского в интервью "1+1".

"Я получил месседж от президента США, что Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства",- сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что сам Байден во время телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.

Напомним, президент Украины провел телефонный разговор с президентом США. В частности Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готов обсуждать их в разных форматах.