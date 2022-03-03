"Росія почала війну": українські прикордонники показали повідомлення боцмана з підбитого судна

Українські прикордонники опублікували аудіо-повідомлення одного з членів екіпажу, який зазначив, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" був підстрелений російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби України .

"В даний час ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.

"Знайте, у всьому винна Росія, війну вони затіяли і підбомбили "HELT" теж вони», - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля", - написано у відомстві.

Згідно з отриманими повідомленнями, боцман і кок врятувалися та намагалися розшукати решту екіпажу.

Наразі 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина та 4 українці, врятовано. Їх доправили на берег.