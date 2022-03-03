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"Росія почала війну": українські прикордонники показали повідомлення боцмана з підбитого судна

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Україна, Четвер 03 березня 2022 20:31
"Росія почала війну": українські прикордонники показали повідомлення боцмана з підбитого судна Фото: прикордонники показали повідомлення боцмана із підбитого корабля (ДПСУ)
Автор: Кароліна Гайдук

Українські прикордонники опублікували аудіо-повідомлення одного з членів екіпажу, який зазначив, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" був підстрелений російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"В даний час ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.

"Знайте, у всьому винна Росія, війну вони затіяли і підбомбили "HELT" теж вони», - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля", - написано у відомстві.

Згідно з отриманими повідомленнями, боцман і кок врятувалися та намагалися розшукати решту екіпажу.

Наразі 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина та 4 українці, врятовано. Їх доправили на берег.

Нагадаємо, що морська пошуково-рятувальна служба провела рятувальну операцію з пошуку екіпажу теплохода Helt, обстріляного російськими військами в акваторії Чорного моря біля узбережжя Одеси.

Зазначимо, раніше ми писали про те, що Україна закрила судноплавство в північно-західному районі Чорного моря.

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