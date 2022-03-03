"Росія почала війну": українські прикордонники показали повідомлення боцмана з підбитого судна
Українські прикордонники опублікували аудіо-повідомлення одного з членів екіпажу, який зазначив, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" був підстрелений російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"В даний час ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.
"Знайте, у всьому винна Росія, війну вони затіяли і підбомбили "HELT" теж вони», - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля", - написано у відомстві.
Згідно з отриманими повідомленнями, боцман і кок врятувалися та намагалися розшукати решту екіпажу.
Наразі 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина та 4 українці, врятовано. Їх доправили на берег.
Нагадаємо, що морська пошуково-рятувальна служба провела рятувальну операцію з пошуку екіпажу теплохода Helt, обстріляного російськими військами в акваторії Чорного моря біля узбережжя Одеси.
Зазначимо, раніше ми писали про те, що Україна закрила судноплавство в північно-західному районі Чорного моря.