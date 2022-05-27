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Росія примушує кримчан здавати кров для поранених окупантів, - Денісова

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П'ятниця 27 травня 2022 16:23
Росія примушує кримчан здавати кров для поранених окупантів, - Денісова Фото: Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через велику кількість поранених військових Росії, медичні заклади на тимчасово окупованих територіях фактично переповнені. Окупанти примушують цивільних здавати кров.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим", - пише Денісова.

Головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав наказ з метою збільшення запасів крові всіх категорій. Водночас у Криму було тимчасово зупинено безоплатне надання медичних послуг.

Медичні заклади Севастополя переповнені, а в деяких палатах перебувають до 40 пацієнтів.

"Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто - жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться", - додає омбудсмен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Денісової, російські військові вже депортували більше мільйона українців, серед них більше 200 тисяч - діти.

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