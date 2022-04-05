Россия заранее планировала устраивать убийства в Украине, - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что еще до начала российской агрессии Вашингтон предупреждал, что Россия будет использовать в Украине террор и убивать население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отвечая на вопрос, могли ли убийства в Буче быть совершены по приказу Путина или российскими силами, действующими в одиночку, Салливан сказал, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать царство террора на оккупированных территориях Украины".

"Так что нет, мы не верим, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", - добавил Салливан.

По его словам, США запрашивают информацию из четырех источников, чтобы построить дело о военных преступлениях: информацию США и союзников, в том числе от разведывательных служб, то, что сами украинцы наблюдали на местах, международные организации, включая ООН, и интервью с мировыми лидерами от независимых СМИ.

Президент США Джо Байден также проведет консультации с союзниками, чтобы Россия и президент Владимир Путин ответили за военные преступления, совершенные в Украине.

Салливан сказал, что он еще не видел доказательств того, что зверства российских солдат достигли уровня геноцида. Он отметил, что консультации по этому вопросу могут проходить в Международном уголовном суде или в другом месте.

Обнаружение братской могилы и тел, расстрелянных с близкого расстояния в Буче под Киевом, похоже, побудит США и Европу ввести дополнительные санкции против Москвы.

Салливан также заявил, что постоянное членство России в Совете Безопасности ООН означает, что Москва может наложить вето на любые военные преступления.