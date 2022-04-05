ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія заздалегідь планувала влаштовувати масові вбивства в Україні, - Білий дім

Новость на русском →
Вівторок 05 квітня 2022 02:35
Росія заздалегідь планувала влаштовувати масові вбивства в Україні, - Білий дім Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ще до початку російської агресії Вашингтон попереджав, що Росія буде використовувати в Україні терор і вбивати населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання, чи могли вбивства в Бучі бути здійснені за наказом Путіна або російськими силами, що діють поодинці, Салліван сказав, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав, що Росія має намір "в цій війні вбивати дисидентів" і "нав'язувати царство терору на окупованих територіях України".

"Так що ні, ми не віримо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - додав Салліван.

За його словами, США запитують інформацію з чотирьох джерел, щоб побудувати справу про військові злочини: інформацію США і союзників, у тому числі від розвідувальних служб, те, що самі українці спостерігали на місцях, міжнародні організації, включаючи ООН, і інтерв'ю зі світовими лідерами від незалежних ЗМІ.

Президент США Джо Байден також проведе консультації з союзниками, щоб Росія і президент Володимир Путін відповіли за військові злочини, скоєні в Україні.

Салліван сказав, що він ще не бачив доказів того, що звірства російських солдатів досягли рівня геноциду. Він зазначив, що консультації з цього питання можуть проходити в Міжнародному кримінальному суді або в іншому місці.

Виявлення братської могили і тіл, розстріляних з близької відстані в Бучі під Києвом, схоже, спонукає США і Європу ввести додаткові санкції проти Москви.

Салліван також заявив, що постійне членство Росії в Раді Безпеки ООН означає, що Москва може накласти вето на будь-які військові злочини.

Нагадаємо, у Білому домі очікують затягування війни в Україні на місяці.

Раніше в Британії заявили, що працюватимуть з союзниками для покарання Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім Війна Росії проти України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні