Росія заздалегідь планувала влаштовувати масові вбивства в Україні, - Білий дім
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ще до початку російської агресії Вашингтон попереджав, що Росія буде використовувати в Україні терор і вбивати населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на питання, чи могли вбивства в Бучі бути здійснені за наказом Путіна або російськими силами, що діють поодинці, Салліван сказав, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав, що Росія має намір "в цій війні вбивати дисидентів" і "нав'язувати царство терору на окупованих територіях України".
"Так що ні, ми не віримо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - додав Салліван.
За його словами, США запитують інформацію з чотирьох джерел, щоб побудувати справу про військові злочини: інформацію США і союзників, у тому числі від розвідувальних служб, те, що самі українці спостерігали на місцях, міжнародні організації, включаючи ООН, і інтерв'ю зі світовими лідерами від незалежних ЗМІ.
Президент США Джо Байден також проведе консультації з союзниками, щоб Росія і президент Володимир Путін відповіли за військові злочини, скоєні в Україні.
Салліван сказав, що він ще не бачив доказів того, що звірства російських солдатів досягли рівня геноциду. Він зазначив, що консультації з цього питання можуть проходити в Міжнародному кримінальному суді або в іншому місці.
Виявлення братської могили і тіл, розстріляних з близької відстані в Бучі під Києвом, схоже, спонукає США і Європу ввести додаткові санкції проти Москви.
Салліван також заявив, що постійне членство Росії в Раді Безпеки ООН означає, що Москва може накласти вето на будь-які військові злочини.
Нагадаємо, у Білому домі очікують затягування війни в Україні на місяці.
Раніше в Британії заявили, що працюватимуть з союзниками для покарання Росії.
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