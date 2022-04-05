Росія заздалегідь планувала влаштовувати масові вбивства в Україні, - Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ще до початку російської агресії Вашингтон попереджав, що Росія буде використовувати в Україні терор і вбивати населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідаючи на питання, чи могли вбивства в Бучі бути здійснені за наказом Путіна або російськими силами, що діють поодинці, Салліван сказав, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав, що Росія має намір "в цій війні вбивати дисидентів" і "нав'язувати царство терору на окупованих територіях України".

"Так що ні, ми не віримо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - додав Салліван.

За його словами, США запитують інформацію з чотирьох джерел, щоб побудувати справу про військові злочини: інформацію США і союзників, у тому числі від розвідувальних служб, те, що самі українці спостерігали на місцях, міжнародні організації, включаючи ООН, і інтерв'ю зі світовими лідерами від незалежних ЗМІ.

Президент США Джо Байден також проведе консультації з союзниками, щоб Росія і президент Володимир Путін відповіли за військові злочини, скоєні в Україні.

Салліван сказав, що він ще не бачив доказів того, що звірства російських солдатів досягли рівня геноциду. Він зазначив, що консультації з цього питання можуть проходити в Міжнародному кримінальному суді або в іншому місці.

Виявлення братської могили і тіл, розстріляних з близької відстані в Бучі під Києвом, схоже, спонукає США і Європу ввести додаткові санкції проти Москви.

Салліван також заявив, що постійне членство Росії в Раді Безпеки ООН означає, що Москва може накласти вето на будь-які військові злочини.