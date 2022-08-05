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Росія запустить супутник-шпигун для стеження за Україною

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Москва, П'ятниця 05 серпня 2022 10:17
Росія запустить супутник-шпигун для стеження за Україною Фото: Росія запустить супутник для стеження за військовими діями в Україні (roscosmos.ru)
Автор: Олександр Білоус

Новий супутник, який Росія готується запустити наступного тижня від імені Ірану, значно розширить можливості Тегерана щодо стеження за військовими цілями на Близькому Сході. Але спочатку Москва має намір використовувати космічний корабель для допомоги своїм власним військовим діям в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Російське космічне агентство "Роскосмос" оголосило 9 серпня датою запуску супутника, що отримав назву "Хайям" на честь перського математика XII століття, на виконання угоди, укладеної з Іраном чотири роки тому.

Росія погодилася побудувати і запустити систему "Канопус-V", яка буде включати в себе камеру високої роздільної здатності, яка надасть Тегерану безпрецедентні можливості, включаючи майже безперервний моніторинг важливих об'єктів в Ізраїлі і Перській затоці.

Але Іран може не відразу взяти під контроль супутник. Росія, яка з усіх сил намагалася досягти своїх військових цілей під час свого п'ятимісячного нападу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати супутник протягом декількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в цьому конфлікті, заявили два чиновники на умовах анонімності, пославшись на делікатність, пов'язану зі збором розвідданих.

Супутник "Хайям" буде запущений російською ракетою "Союз" з космічної станції Байконур в Казахстані. У заяві Роскосмосу підтверджується, що запуск у вівторок виведе "обладнання дистанційного зондування на орбіту за запитом Ісламської Республіки Іран".

Адміністрація Байдена уважно стежить за зусиллями Ірану зі створення супутників, які розвиваються паралельно зі створенням Іраном більш потужного ракетного флоту.

Майбутній запуск - останній показник розширення військового і політичного співробітництва між Москвою і Тегераном. Заява була зроблена через два тижні після візиту в Тегеран президента Росії Володимира Путіна для зустрічей з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, який згодом привітав "довгострокове співробітництво" свого уряду з Москвою.

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