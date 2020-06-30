Россия запустила грузовые поезда по Керченскому мосту

Фото: Керченский мост (wikimedia.org by Росавтодор)

Грузовые поезда запустили спустя полгода после пассажирских перевозок

Российская Федерация сегодня, 30 июня, запустила грузовые поезда по Керченскому мосту в оккупированный Крым. С украинского полуострова отправился первый состав с кальцинированной содой и известняком.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Сообщается, что запускать грузовое железнодорожное сообщение с Крымом приехал российский министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, грузовые поезда позволят существенно снизить стоимость перевозки зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката и т. д.

Примечательно, что первые поезда обслуживает не РЖД, а так называемые "Крымские железные дороги". Сегодня в сторону России уже выехал состав с кальцинированной содой и известняком, на полуостров доставили бензин, удобрения, зерно и цемент.

Напомним, Россия запустила пассажирские поезда по Керченскому мосту в декабре 2019 года; украинская сторона отправляла ноту протеста, запуск также осудило международное сообщество.

Украина настаивает, что мост был построен незаконно, а поезда фактически незаконно пересекают украинскую государственную границу; прокуратура Автономной Республики Крым расследует соответствующее уголовное дело.

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Автор: РБК-Украина