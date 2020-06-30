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Росія запустила вантажні поїзди по Керченському мосту

Новини » Політика     30.06.2020 - 11:40
Росія запустила вантажні поїзди по Керченському мосту
Фото: Керченський міст (wikimedia.org by Росавтодор)

Вантажні поїзди запустили через півроку після пасажирських перевезень

Російська Федерація сьогодні, 30 червня, запустила вантажні поїзди по Керченському мосту до окупованого Криму. З українського півострова відправився перший склад з кальцинованою содою та вапняком.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Повідомляється, що запускати вантажне залізничне сполучення з Кримом приїхав російський міністр транспорту Євген Дітріх. За його словами, вантажні поїзди дозволять істотно знизити вартість перевезення зернових культур, нафтопродуктів, будматеріалів, хімічних добрив, металопрокату і т. д.

Примітно, що перші поїзди обслуговує не РЖД, а так звана "Кримська залізниця". Сьогодні в бік Росії вже виїхав склад з кальцинованою содою та вапняком, на півострів доставили бензин, добрива, зерно й цемент.

Нагадаємо, Росія запустила пасажирські поїзди по Керченському мосту в грудні 2019 роки; українська сторона відправляла ноту протесту, запуск також засудила міжнародна спільнота.

Україна наполягає, що міст було побудовано незаконно, а поїзди фактично незаконно перетинають український державний кордон; прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує відповідну кримінальну справу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Російська ФедераціяКримпоездмост
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