Росія запустила вантажні поїзди по Керченському мосту

Фото: Керченський міст (wikimedia.org by Росавтодор)

Вантажні поїзди запустили через півроку після пасажирських перевезень

Російська Федерація сьогодні, 30 червня, запустила вантажні поїзди по Керченському мосту до окупованого Криму. З українського півострова відправився перший склад з кальцинованою содою та вапняком.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Повідомляється, що запускати вантажне залізничне сполучення з Кримом приїхав російський міністр транспорту Євген Дітріх. За його словами, вантажні поїзди дозволять істотно знизити вартість перевезення зернових культур, нафтопродуктів, будматеріалів, хімічних добрив, металопрокату і т. д.

Примітно, що перші поїзди обслуговує не РЖД, а так звана "Кримська залізниця". Сьогодні в бік Росії вже виїхав склад з кальцинованою содою та вапняком, на півострів доставили бензин, добрива, зерно й цемент.

Нагадаємо, Росія запустила пасажирські поїзди по Керченському мосту в грудні 2019 роки; українська сторона відправляла ноту протесту, запуск також засудила міжнародна спільнота.

Україна наполягає, що міст було побудовано незаконно, а поїзди фактично незаконно перетинають український державний кордон; прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує відповідну кримінальну справу.

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Автор: РБК-Україна