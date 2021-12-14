Россия запустила фейк о посольстве Украины в Ливане, чтобы отвлечь от своего скандала, - МИД

"МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого - создать дымовую занавесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине", - написал дипломат.

Николенко отметил, что вчера в российских СМИ появилась информация о признании судом Москвы виновными четырех фигурантов. По его словам, им грозит до 25 лет тюремного заключения.

Представитель МИД напомнил, что дело касается попытки вывезти из российского посольства в Аргентине на государственном самолете около 400 килограммов кокаина на сумму 35 млн евро.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", - резюмировал Николенко.