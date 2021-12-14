Росія запустила фейк про посольство України в Лівані, щоб відволікти від свого скандалу, - МЗС

"МЗС РФ запустив фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого - створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну з посольства Росії в Аргентині", - написав дипломат.

Ніколенко зазначив, що вчора у російських ЗМІ з'явилася інформація про визнання судом Москви винними чотирьох фігурантів. За його словами, їм загрожує до 25 років ув'язнення.

Представник МЗС нагадав, що справа стосується спроби вивезти з російського посольства в Аргентині на державному літаку близько 400 кілограмів кокаїну на суму 35 млн євро.

"Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - резюмував Ніколенко.