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Росія запустила фейк про посольство України в Лівані, щоб відволікти від свого скандалу, - МЗС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія запустила фейк про роботу посольства України в Лівані, щоб відволікти від скандалу з наркотиками. У їх контрабанді з Аргентини замішані російські дипломати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олега Ніколенка.

"МЗС РФ запустив фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого - створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну з посольства Росії в Аргентині", - написав дипломат.

Ніколенко зазначив, що вчора у російських ЗМІ з'явилася інформація про визнання судом Москви винними чотирьох фігурантів. За його словами, їм загрожує до 25 років ув'язнення.

Представник МЗС нагадав, що справа стосується спроби вивезти з російського посольства в Аргентині на державному літаку близько 400 кілограмів кокаїну на суму 35 млн євро.

"Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, у лютому 2018 року в Аргентині заарештували російського дипломата через знайдені в пошті посольства РФ 389 кілограмів кокаїну.

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