Россия запускает по Украине ракеты для ядерных ударов, - военная разведка

Россия для обстрела территории Украины использует старые советские ракеты Х-22, которые предназначены для нанесения ядерных ударов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, которая была предназначена для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр - это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой", - заявил он, подчеркнув, что ракеты не имеют той точности, которую хотели бы иметь.
Буданов добавил, что ракетная угроза со стороны России еще есть.
Напомним, Буданов заявил, что использование ядерного оружия ускорит распад РФ.
Добавим, что накануне россияне запустила три ракеты по Краматорску. Одна из них разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие - часть дороги в жилом районе.