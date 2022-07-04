Россия запускает по Украине ракеты для ядерных ударов, - военная разведка

"Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, которая была предназначена для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр - это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой", - заявил он, подчеркнув, что ракеты не имеют той точности, которую хотели бы иметь.

Буданов добавил, что ракетная угроза со стороны России еще есть.