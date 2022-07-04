Росія запускає по Україні ракети для ядерних ударів, - військова розвідка

Росія для обстрілу території України використовує старі радянські ракети Х-22, які призначені для нанесення ядерних ударів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
"Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр - це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою", - заявив він, підкресливши, що ракети не мають тієї точності, яку хотіли б мати.
Буданов додав, що ракетна загроза з боку Росії ще є.
Нагадаємо, Буданов заявив, що використання ядерної зброї прискорить розпад РФ.
Додамо, що напередодні росіяни запустила три ракети по Краматорську. Одна з них зруйнувала Готельно-житловий комплекс, дві інші - частину дороги в житловому районі.