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Росія залякує українців в окупованому Криму, - МЗС

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 05:25
Росія залякує українців в окупованому Криму, - МЗС
Фото: Еміне Джеппарова (facebook.com/edzhaparova)

Переслідування українців триває з 2014 року

Росія шукає "терористів" в окупованому Криму. Мета російської окупаційної влади - залякати громадян України на півострові.

Про це заявила заступних глави МЗС України Еміне Джеппарова в Facebook.

Вона зазначила, що переслідування українських громадян в Криму почалося з початку окупації півострова в 2014 році.

"Росія з 2014 року цілеспрямовано шукає "терористів" в Криму і...знаходить. Так вона наповнює міф про "ісламський екстремізм" та героїчну боротьбу із ним. Так Росія лякає наших громадян в Криму", - сказала Джеппарова.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний військовий суд міста Власіха Московської області 22 червня почав розгляд апеляцій на вирок сімом кримським мусульманам.

РБК-Україна писало, що МЗС України рішуче засудило триваюче погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова.

Крім того, омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що російські суди порушують права кримських татар.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Кримокупаціяукраинцы
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