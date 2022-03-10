ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

Новина українською →
Пекин, Четверг 10 марта 2022 14:29
В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Ван также призвал все стороны предпринять больше действий для предотвращения эскалации в Украине.

Напомним, война России против Украины продолжается уже 15 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины