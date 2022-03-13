ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни,- Financial Times

Новость на русском →
Неділя 13 березня 2022 22:10
Росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни,- Financial Times Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація запросила у Китаю військову допомогу під час повномасштабного вторгнення на територію України. Сполучені Штати Америки занепокоєні тим, що зв’язки між Пекіном та Москвою стають дедалі тіснішими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times.

Як відзначають офіційні особи США, Російська Федерація запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни в Україні. Білий дім занепокоєним тим, що Пекін все ж може підірвати зусилля Заходу в наданні нашій країні допомоги. Наразі невідомо про яку саме техніку йдеться.

Деякі з офіційних осіб стверджують, що на третій тиждень війни, є ознаки того, що у агресора закінчуються деякі види озброєнь.

Білий дім поки що не прокоментував цю інформацію, а посольство Китаю у Вашингтоні також не відповіло на запит про коментар.

Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван прямує до Риму, аби у понеділок зустрітися з вищим посадовцем Китаю щодо зовнішньої політики Ян Цзечі, аби попередити його про те, щоб Китай навіть й не намагався допомогти Росії в продовжені війни або ж ухиленні від санкцій.

"Ми подбаємо про те, щоб ні Китай, ні будь-хто інший не змогли компенсувати Росії ці втрати. Що стосується конкретних способів зробити це, знову ж таки, я не збираюся викладати все це публічно, але ми повідомимо про це Китаю приватно, як ми вже робили і продовжуватимемо робити”, - заявив Салліван.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван і вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Китай
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні