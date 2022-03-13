Росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни,- Financial Times

Російська Федерація запросила у Китаю військову допомогу під час повномасштабного вторгнення на територію України. Сполучені Штати Америки занепокоєні тим, що зв’язки між Пекіном та Москвою стають дедалі тіснішими.

Як відзначають офіційні особи США, Російська Федерація запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни в Україні. Білий дім занепокоєним тим, що Пекін все ж може підірвати зусилля Заходу в наданні нашій країні допомоги. Наразі невідомо про яку саме техніку йдеться.

Деякі з офіційних осіб стверджують, що на третій тиждень війни, є ознаки того, що у агресора закінчуються деякі види озброєнь.

Білий дім поки що не прокоментував цю інформацію, а посольство Китаю у Вашингтоні також не відповіло на запит про коментар.

Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван прямує до Риму, аби у понеділок зустрітися з вищим посадовцем Китаю щодо зовнішньої політики Ян Цзечі, аби попередити його про те, щоб Китай навіть й не намагався допомогти Росії в продовжені війни або ж ухиленні від санкцій.

"Ми подбаємо про те, щоб ні Китай, ні будь-хто інший не змогли компенсувати Росії ці втрати. Що стосується конкретних способів зробити це, знову ж таки, я не збираюся викладати все це публічно, але ми повідомимо про це Китаю приватно, як ми вже робили і продовжуватимемо робити”, - заявив Салліван.