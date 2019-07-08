ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вовочка... Ведущий грузинского телеканала жестко обложил матом Путина (видео)

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 08:06
Вовочка... Ведущий грузинского телеканала жестко обложил матом Путина (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Телеканал "Рустави-2" временно прекратил вещание

Телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с грубой нецензурной бранью. Мат прозвучал в эфире авторской программы "Посткриптум". Скандальное обращение вызвало неоднозначную реакцию у чиновников, а ночью 8 июля канал временно приостановил вещание из-за митинга, проходящего под зданием телекомпании. Об этом говорится в сообщении на сайте "Рустави 2". 

Согласно заявлению, МВД Грузии не может обеспечить безопасность журналистов. Добавим, что гендиректор оппозиционной телекомпании Ника Гварамия высказал мнение, что акцией протеста перед зданием "Рустави 2" руководят власти страны.

Вовочка... Ведущий грузинского телеканала жестко обложил матом Путина (видео)

Фото: полиция у здания телеканала (novost.ge)

Видео с речью Габуния опубликовано в сети. Пользователь под ником Vitauskas выложил ролик в Twitter 7 июля. (Предупреждаем, что на нем звучит ненормативная лексика!) 

"Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите главный телеканал Грузии "Рустави-2". Мы начинаем передачу "Посткриптум", а я - ведущий этой программы Гиоргий Габуния. В первую очередь хочу передать огромный, огромный привет нашему большому другу президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка...", - начал свое обращение ведущий. Далее понеслась масса неодобрительных грубых высказываний в адрес российского президента.

Видео: twitter.com/Vitauskas_A

После публикации ролика пользователи сети стали живо обсуждать такое обращение. Звучали неоднозначные высказывания, но в целом - большая часть поддержала ведущего.

  • Жестко, но справедливо;
  • Это очень красиво...
  • Я конечно все понимаю, но.. тут они загнули. Очень "подзаборненько" вышло...

Вовочка... Ведущий грузинского телеканала жестко обложил матом Путина (видео)

Скрин комментариев

Добавим, что гендиректор "Рустави 2" Нико Гварамия раскритиковал использование бранных слов, прозвучавших в программе Габуния, однако в целом высказал солидарность и отказался приносить извинения. 

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, "словесная агрессия" телеведущего "идет вразрез со всеми грузинскими традициями" и служит только "для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе". При этом глава государства никаких извинений не принесла.

Напомним, 7 июля 2019 комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Как сообщалось ранее, Владимир Путин недавно оскандалился, употребив в своей речи на Международном арктическом форуме непонятное слово, в котором многие явно услышали нецензурщину. 

Также мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".

Филарет дал интервью российским пропагандистам: в ПЦУ ответили (видео) В Грузии отстранили главу спецназа на время расследования беспорядков в Тбилиси
Новости Украины Владимир ПутинГрузияскандалпрезидент РФ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь