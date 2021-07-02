Россия запретила ввоз из Украины мороженного, газировки, макарон и ряда других продуктов

Документ датирован 28 июня, но был опубликован только сегодня. Он вносит изменения в приложение №1 постановления от 29 декабря 2018 года.

В расширенный список запрещенного импорта из Украины попали ячмень, пальмовое масло и его фракции, готовые или консервированные мясные и морские продукты, сахар, какао-паста, макаронные изделия и мюсли.

Кроме того, запрещен ввоз в Россию кетчупа и других томатных соусов, супов и больенов, а также заготовок для их приготовления, воды, включая минеральные и газированные, мороженного и прочих видов пищевого льда.

Запрет также коснулся отходов от производства крахмала из кукурузы, жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.