Росія заборонила ввезення з України морозива, газованої води, макаронів і ряду інших продуктів

Уряд Росії розширив список товарів, постачання яких заборонені з України. У перелік потрапили: морозиво, газована вода, макарони і ряд інших продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову російського уряду.
Документ датований 28 червня, але був опублікований тільки сьогодні. Він вносить зміни до Додатка №1 постанови від 29 грудня 2018 року.
У розширений список забороненого імпорту з України потрапили ячмінь, пальмова олія та його фракції, готові або консервовані м'ясні та морські продукти, цукор, какао-паста, макаронні вироби та мюслі.
Крім того, заборонено ввезення в Росію кетчупу та інших томатних соусів, супів і больенов, а також заготівля для їх приготування, води, включаючи мінеральні і газовані, морозива та інших видів харчового льоду.
Заборона також торкнулася відходів від виробництва крохмалю з кукурудзи, макухи і продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.
Це рішення прийнято російським урядом відповідно до Указу президента РФ від 22 жовтня 2018 року «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».
Постанова від 29 грудня 2018 року забороняла постачання з України пшениці та меслину (суміш пшениці та жита) та солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії та їх фракцій.