Россия запретила въезд всем освобожденным в рамках обмена украинцам, - адвокат

Власти Российской Федерации запретили въезд всем 35 освобожденным в рамках обмена пленными с Россией украинцам на территорию страны. Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе, передает Громадське радіо.

По словам адвоката, этот запрет можно назвать "пожизненным".

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Дмитрий Динзе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывшему политзаключенному и журналисту Роману Сущенко, которого освободили во время масштабного обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией 7 сентября, запретили въезд в Россию на 20 лет. О помиловании и запрете въезжать в Россию Сущенко объявили в СИЗО "Лефортово".

Отметим, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.