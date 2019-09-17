Росія заборонила в'їзд всім звільненим у рамках обміну українцям, - адвокат

Влада Російської Федерації заборонила в'їзд всім 35 звільненим в рамках обміну полоненими з Росією українцям на територію країни. Про це заявив адвокат Дмитро Дінз, передає Громадське радіо.

За словами адвоката, ця заборона можна назвати "довічним".

"Я думаю, що заборона на в'їзд в Росію стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", - сказав він.

За словами адвоката, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".

"Кому-то про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що за цим людям - довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", - зазначив Дмитро Дінз.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишньому політв'язню і журналісту Роману Сущенко, якого звільнили під час масштабного обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією 7 вересня, заборонили в'їзд до Росії на 20 років. Про помилування і заборону в'їжджати в Росію Сущенко оголосили в СІЗО "Лефортово".

Відзначимо, 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панів і Артур Панів.