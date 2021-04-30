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Россия запретила въезд для восьми представителей ЕС

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.

В российский санкционный список попали:

  1. Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;
  2. Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;
  3. Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  4. Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;
  5. Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;
  6. Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
  7. Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
  8. Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Кроме того, 22 марта Совет ЕС утвердил еще одни санкции против России.

Именно в ответ на данные ограничения Россия приняла решение запретить въезд на территорию страны европейским дипломатам.

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