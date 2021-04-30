Россия запретила въезд для восьми представителей ЕС

Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.
В российский санкционный список попали:
Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Кроме того, 22 марта Совет ЕС утвердил еще одни санкции против России.
Именно в ответ на данные ограничения Россия приняла решение запретить въезд на территорию страны европейским дипломатам.