Росія заборонила в'їзд для восьми представників ЄС

Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шести російських громадян.
У Російський санкційний список потрапили:
Нагадаємо, 2 березня ЄС ввів санкції проти семи російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.
Крім того, 22 березня Рада ЄС затвердила ще одні санкції проти Росії.
Саме у відповідь на дані обмеження Росія прийняла рішення заборонити в'їзд на територію країни європейським дипломатам.