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Росія заборонила в'їзд для восьми представників ЄС

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шести російських громадян.

У Російський санкційний список потрапили:

  1. Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;
  2. Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
  3. Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
  4. Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;
  5. Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
  6. Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
  7. Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
  8. Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

Нагадаємо, 2 березня ЄС ввів санкції проти семи російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Крім того, 22 березня Рада ЄС затвердила ще одні санкції проти Росії.

Саме у відповідь на дані обмеження Росія прийняла рішення заборонити в'їзд на територію країни європейським дипломатам.

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