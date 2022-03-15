Россия запретила въезд премьер-министру Канады и еще 313 чиновникам страны

По информации ведомства, в так называемый "черный список" лиц, невъездных в Россию, кроме Трюдо попали министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.

Кроме того, среди попавших под российские санкции большинство депутатов канадского парламента.

Напомним, сегодня Россия также заявила о введение персональных санкций против президента США Джо Байдена. В список также попала и администрация американского президента.

Отметим, глава правительства Канады Джастин Трюдо недавно объявил о расширении санкционного списка лиц из окружения российского президента Владимира Путина. Речь идет об олигархах и чиновниках, которые причастны к вторжению РФ в Украину.

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