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Россия ввела санкции против Байдена и его администрации: полный список

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Москва, Вторник 15 марта 2022 16:55
Россия ввела санкции против Байдена и его администрации: полный список Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел России заявило о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена. В список также попала и администрация американского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Как указано в российском МИД, такой шаг был "встречной реакцией", а также принят ради "защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития".

Полный список

По данным пресс-службы, в список кроме президента США Джо Байдена вошли:

  • Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);
  • Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);
  • Марк Милли (Mark Alexander Milley);
  • Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) - помощник Президента США по национальной безопасности;
  • Уильям Бернс (William Joseph Burns) - директор ЦРУ;
  • Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) - пресс-секретарь Белого дома;
  • Далип Сингх (Daleep Singh) - заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
  • Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) - директор Агентства по международному развитию;
  • Хантер Байден (Robert Hunter Biden) - сын президента США;
  • Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) - бывший кандидат в президенты США;
  • Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) - первый заместитель министра финансов;
  • Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) - президент и глава совета директоров Экспортно-импортного банка.

Кроме того, в МИД РФ обещают в ближайшее время объявить о расширении санкционного списка путем включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон.

Напомним, недавно США ввели санкции против российского президента Путина и его окружения.

Кроме того, стало известно, что США готовят новые санкции против России, а именно могут ввести эмбарго на торговлю и заблокировать международные водные пути, как и призвал президент Украины Владимир Зеленский.

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