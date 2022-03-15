Россия ввела санкции против Байдена и его администрации: полный список

Министерство иностранных дел России заявило о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена. В список также попала и администрация американского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Как указано в российском МИД, такой шаг был "встречной реакцией", а также принят ради "защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития".

Полный список

По данным пресс-службы, в список кроме президента США Джо Байдена вошли:

Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);

Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);

Марк Милли (Mark Alexander Milley);

Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) - помощник Президента США по национальной безопасности;

Уильям Бернс (William Joseph Burns) - директор ЦРУ;

Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) - пресс-секретарь Белого дома;

Далип Сингх (Daleep Singh) - заместитель помощника президента США по национальной безопасности;

Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) - директор Агентства по международному развитию;

Хантер Байден (Robert Hunter Biden) - сын президента США;

Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) - бывший кандидат в президенты США;

Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) - первый заместитель министра финансов;

Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) - президент и глава совета директоров Экспортно-импортного банка.

Кроме того, в МИД РФ обещают в ближайшее время объявить о расширении санкционного списка путем включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон.