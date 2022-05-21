Россия запретила въезд командующим ВВС, ВМС и сухопутных войск Канады

Россия ввела новые санкции против Канады. Теперь въезд в страну запрещен 26 гражданам Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ .

"В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - говорится в сообщении.

В частности, в список людей, которым запрещен въезд в Россию попали: