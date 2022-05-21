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Россия запретила въезд командующим ВВС, ВМС и сухопутных войск Канады

Фото: Россия запретила въезд командующим ВВС, ВМС и сухопутных войск Канады (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Россия ввела новые санкции против Канады. Теперь въезд в страну запрещен 26 гражданам Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.

"В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - говорится в сообщении.

В частности, в список людей, которым запрещен въезд в Россию попали:

  1. Софи Трюдо - супруга премьер-министра Джастина Трюдо;
  2. Грэм Боули - супруг вице-премьера Христи Фриланд;
  3. Феликс Марцел - партнер главы МИД Мелани Жоли;
  4. Зенон Потичный - президент Канадско-украинской торговой палаты, член Совета директоров Всемирного конгресса украинцев;
  5. Мари Бунтроджиани - глава канадской благотворительной организации Help us help, бывший член кабинета министров провинции Онтарио;
  6. Джослин Пол - командующий Сухопутными войсками Канады;
  7. Эрик Джин Кенни - командующий ВВС Канады;
  8. Ангус Иан Топши - командующий ВМС Канады;
  9. Поль Демарэ-младший - глава Совета директоров Quebec Power Corporation of Canada;
  10. Андрэ Демарэ - заместитель председателя Совета директоров Quebec Power Corporation of Canada;
  11. Лорейн Бен - генеральный директор компании Lockheed Martin Canada;
  12. Эндрю Коутс - менеджер Lockheed Martin Canada;
  13. Ричард Фостер - генеральный директор и вице-президент L3Harris Technologies Canada, глава Совета директоров Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности Канады (AIAC);
  14. Марк Пэрент - генеральный директор CAE Inc.;
  15. Кевин Муни - президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.;
  16. Джеймс Д. Ирвинг - генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.;
  17. Майк Гринли - генеральный директор компании MDA Ltd.;
  18. Шон Гринвуд - президент компании Canadian UAVs;
  19. Терри Мэнион - генеральный управляющий и вице-президент компании Raytheon - Raytheon Canada Ltd.;
  20. Кристин Чанфарани - президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности (CADSI);
  21. Кевин Форд - президент и гендиректор компании Calian Group Ltd., глава Совета директоров Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности (CADSI);
  22. Майк Мюллер - президент и гендиректор Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности Канады (AIAC);
  23. Дуглас Харрисон - глава Совета директоров Канадской коммерческой корпорации (ССС);
  24. Роберт Квон - президент и гендиректор Канадской коммерческой корпорации (ССС);
  25. Джеймс Дэвис - президент, гендиректор и совладелец судостроительной компании Chantier Davie Canada Inc.;
  26. Стивен Матье - президент Maritime Launch Services, организатор и генподрядчик канадско-украинского космодрома в Новой Шотландии.

Напомним, накануне Канада ввела санкции против 14 россиян, включая олигархов и членов их семей.

Ранее сообщалось, что Сенат Канады намерен запретить въезд в страну Путину и около 1000 членам его правительства и российским военным.

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