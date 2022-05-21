Росія заборонила в'їзд командувачам ВПС, ВМС і сухопутних військ Канади

"У відповідь на оголошені владою Канади чергові антиросійські санкції, що торкнулися не тільки представників керівництва, військових і ділових кіл, але в ряді випадків найближчих родичів тих, хто став фігурантом чорного списку, в'їзд до Росії закривається на постійній основі для аналогічної категорії канадських громадян", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, до списку людей, яким заборонений в'їзд до Росії потрапили:
Софі Трюдо - дружина прем'єр-міністра Джастіна Трюдо;
Грем Боулі - чоловік віце-прем'єра Христі Фріланд;
Фелікс Марцел - партнер глави МЗС Мелані Жолі;
Зенон Потічний - президент Канадсько-Української Торгової палати, член Ради директорів Світового конгресу українців;
Марі Бунтроджіані - голова канадської благодійної організації Help us help, колишній член Кабінету міністрів провінції Онтаріо;
Джослін Пол - командувач Сухопутними військами Канади;
Ерік Джин Кенні - командувач ВПС Канади;
Ангус Іан Топші - командувач ВМС Канади;
Поль Демаре-молодший - голова ради директорів Quebec Power Corporation of Canada;
Андре Демаре - заступник голови ради директорів Quebec Power Corporation of Canada;
Лорейн Бен - генеральний директор компанії Lockheed Martin Canada;
Ендрю Коутс - менеджер Lockheed Martin Canada;
Річард Фостер - генеральний директор і віце-президент L3harris Technologies Canada, голова ради директорів Асоціації підприємств аерокосмічної промисловості Канади (AIAC);
Марк Перент - генеральний директор CAE Inc.;
Кевін Муні - президент суднобудівної компанії Irving Shipbuilding Inc.;
Джеймс Д. Ірвінг - генеральний директор суднобудівної компанії Irving Shipbuilding Inc.;
Майк Грінлі - генеральний директор компанії MDA Ltd.;
Шон Грінвуд - президент компанії Canadian UAVs;
Террі Меніон - генеральний керуючий і віце-президент компанії Raytheon-Raytheon Canada Ltd.;
Крістін Чанфарані - президент і генеральний директор Канадської асоціації підприємств сектору оборони і безпеки (CADSI);
Кевін Форд - президент і гендиректор компанії Calian Group Ltd., голова ради директорів Канадської асоціації підприємств сектору оборони та безпеки (CADSI);
Майк Мюллер - президент і гендиректор Асоціації підприємств аерокосмічної промисловості Канади (AIAC);
Дуглас Харрісон - голова ради директорів канадської комерційної корпорації (ССС);
Роберт Квон - президент і гендиректор канадської комерційної корпорації (ССС);
Джеймс Девіс - президент, гендиректор і співвласник суднобудівної компанії Chantier Davie Canada Inc.;
Стівен Матьє - президент Maritime Launch Services, організатор і генпідрядник Канадсько-українського космодрому в Новій Шотландії.