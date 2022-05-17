Канада намерена запретить въезд в страну Путину и его соратникам
В Канаде Сенат намерен проголосовать за законопроект, запрещающий президенту России Владимиру Путину и примерно 1000 другим членам его правительства и военных въезд в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Запрет на въезд в нашу страну ближайшим соратникам и ключевым сторонникам путинского режима, в том числе тем, кто несет ответственность за эту неспровоцированную агрессию, — это один из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления", — заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино.
Канада не может запретить въезд лицам, на которых распространяются ранее введенные финансовые санкции, без внесения поправок в Закон об иммиграции и защите беженцев.
"После вступления в силу эти поправки к закону будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, и любым сопровождающим их членам семьи", — говорится в заявлении министерства общественной безопасности Канады.
Как сообщалось, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.
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