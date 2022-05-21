Россия запретила въезд командующим ВВС, ВМС и сухопутных войск Канады
Россия ввела новые санкции против Канады. Теперь въезд в страну запрещен 26 гражданам Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.
"В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - говорится в сообщении.
В частности, в список людей, которым запрещен въезд в Россию попали:
- Софи Трюдо - супруга премьер-министра Джастина Трюдо;
- Грэм Боули - супруг вице-премьера Христи Фриланд;
- Феликс Марцел - партнер главы МИД Мелани Жоли;
- Зенон Потичный - президент Канадско-украинской торговой палаты, член Совета директоров Всемирного конгресса украинцев;
- Мари Бунтроджиани - глава канадской благотворительной организации Help us help, бывший член кабинета министров провинции Онтарио;
- Джослин Пол - командующий Сухопутными войсками Канады;
- Эрик Джин Кенни - командующий ВВС Канады;
- Ангус Иан Топши - командующий ВМС Канады;
- Поль Демарэ-младший - глава Совета директоров Quebec Power Corporation of Canada;
- Андрэ Демарэ - заместитель председателя Совета директоров Quebec Power Corporation of Canada;
- Лорейн Бен - генеральный директор компании Lockheed Martin Canada;
- Эндрю Коутс - менеджер Lockheed Martin Canada;
- Ричард Фостер - генеральный директор и вице-президент L3Harris Technologies Canada, глава Совета директоров Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности Канады (AIAC);
- Марк Пэрент - генеральный директор CAE Inc.;
- Кевин Муни - президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.;
- Джеймс Д. Ирвинг - генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.;
- Майк Гринли - генеральный директор компании MDA Ltd.;
- Шон Гринвуд - президент компании Canadian UAVs;
- Терри Мэнион - генеральный управляющий и вице-президент компании Raytheon - Raytheon Canada Ltd.;
- Кристин Чанфарани - президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности (CADSI);
- Кевин Форд - президент и гендиректор компании Calian Group Ltd., глава Совета директоров Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности (CADSI);
- Майк Мюллер - президент и гендиректор Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности Канады (AIAC);
- Дуглас Харрисон - глава Совета директоров Канадской коммерческой корпорации (ССС);
- Роберт Квон - президент и гендиректор Канадской коммерческой корпорации (ССС);
- Джеймс Дэвис - президент, гендиректор и совладелец судостроительной компании Chantier Davie Canada Inc.;
- Стивен Матье - президент Maritime Launch Services, организатор и генподрядчик канадско-украинского космодрома в Новой Шотландии.
Напомним, накануне Канада ввела санкции против 14 россиян, включая олигархов и членов их семей.
Ранее сообщалось, что Сенат Канады намерен запретить въезд в страну Путину и около 1000 членам его правительства и российским военным.