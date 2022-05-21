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Росія заборонила в'їзд командувачам ВПС, ВМС і сухопутних військ Канади

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Москва , Субота 21 травня 2022 14:53
Росія заборонила в'їзд командувачам ВПС, ВМС і сухопутних військ Канади Фото: Росія заборонила в'їзд командувачам ВПС, ВМС і сухопутних військ Канади (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росія ввела нові санкції проти Канади. Тепер в'їзд в країну заборонений 26 громадянам Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

"У відповідь на оголошені владою Канади чергові антиросійські санкції, що торкнулися не тільки представників керівництва, військових і ділових кіл, але в ряді випадків найближчих родичів тих, хто став фігурантом чорного списку, в'їзд до Росії закривається на постійній основі для аналогічної категорії канадських громадян", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до списку людей, яким заборонений в'їзд до Росії потрапили:

  1. Софі Трюдо - дружина прем'єр-міністра Джастіна Трюдо;
  2. Грем Боулі - чоловік віце-прем'єра Христі Фріланд;
  3. Фелікс Марцел - партнер глави МЗС Мелані Жолі;
  4. Зенон Потічний - президент Канадсько-Української Торгової палати, член Ради директорів Світового конгресу українців;
  5. Марі Бунтроджіані - голова канадської благодійної організації Help us help, колишній член Кабінету міністрів провінції Онтаріо;
  6. Джослін Пол - командувач Сухопутними військами Канади;
  7. Ерік Джин Кенні - командувач ВПС Канади;
  8. Ангус Іан Топші - командувач ВМС Канади;
  9. Поль Демаре-молодший - голова ради директорів Quebec Power Corporation of Canada;
  10. Андре Демаре - заступник голови ради директорів Quebec Power Corporation of Canada;
  11. Лорейн Бен - генеральний директор компанії Lockheed Martin Canada;
  12. Ендрю Коутс - менеджер Lockheed Martin Canada;
  13. Річард Фостер - генеральний директор і віце-президент L3harris Technologies Canada, голова ради директорів Асоціації підприємств аерокосмічної промисловості Канади (AIAC);
  14. Марк Перент - генеральний директор CAE Inc.;
  15. Кевін Муні - президент суднобудівної компанії Irving Shipbuilding Inc.;
  16. Джеймс Д. Ірвінг - генеральний директор суднобудівної компанії Irving Shipbuilding Inc.;
  17. Майк Грінлі - генеральний директор компанії MDA Ltd.;
  18. Шон Грінвуд - президент компанії Canadian UAVs;
  19. Террі Меніон - генеральний керуючий і віце-президент компанії Raytheon-Raytheon Canada Ltd.;
  20. Крістін Чанфарані - президент і генеральний директор Канадської асоціації підприємств сектору оборони і безпеки (CADSI);
  21. Кевін Форд - президент і гендиректор компанії Calian Group Ltd., голова ради директорів Канадської асоціації підприємств сектору оборони та безпеки (CADSI);
  22. Майк Мюллер - президент і гендиректор Асоціації підприємств аерокосмічної промисловості Канади (AIAC);
  23. Дуглас Харрісон - голова ради директорів канадської комерційної корпорації (ССС);
  24. Роберт Квон - президент і гендиректор канадської комерційної корпорації (ССС);
  25. Джеймс Девіс - президент, гендиректор і співвласник суднобудівної компанії Chantier Davie Canada Inc.;
  26. Стівен Матьє - президент Maritime Launch Services, організатор і генпідрядник Канадсько-українського космодрому в Новій Шотландії.

Нагадаємо, напередодні Канада ввела санкції проти 14 росіян, включаючи олігархів і членів їх сімей.

Раніше повідомлялося, що Сенат Канади має намір заборонити в'їзд в країну Путіну і близько 1000 членам його уряду і російським військовим.

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