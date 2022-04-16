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Россия запретила въезд Джонсону и правительству Британии

Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел России ввело ответные санкции против Великобритании. Так, РФ запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", - говорится в сообщении.

Так, теперь в Россию не смогут въехать:

  1. премьер-министр Борис Джонсон;
  2. заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб;
  3. министр иностранных дел Лиз Трасс;
  4. министр обороны Бен Уоллес;
  5. министр транспорта Грант Шаппс;
  6. министр внутренних дел Прити Пател;
  7. министр финансов Риши Сунак;
  8. министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;
  9. министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;
  10. заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;
  11. первый министр Шотландии Никола Стерджен;
  12. генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;
  13. депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, ранее Великобритания внесла в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России.

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