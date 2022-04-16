Россия запретила въезд Джонсону и правительству Британии

Министерство иностранных дел России ввело ответные санкции против Великобритании. Так, РФ запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", - говорится в сообщении.
Так, теперь в Россию не смогут въехать:
Напомним, ранее Великобритания внесла в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России.
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