RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія заборонила в'їзд Джонсону і уряду Британії

Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Росії ввело відповідні санкції проти Великобританії. Так, РФ заборонила в'їзд майже всьому уряду Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"Даний крок зроблений у відповідьна розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.

Так, тепер в Росію не зможуть в'їхати:

  1. прем'єр-міністр Борис Джонсон;
  2. заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб;
  3. міністр закордонних справ Ліз Трас;
  4. Міністр оборони Бен Уоллес;
  5. міністр транспорту Грант Шаппс;
  6. міністр внутрішніх справ Пріті Пател;
  7. міністр фінансів Ріші Сунак;
  8. міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії квазі Квартенг;
  9. міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс;
  10. заступник Міністра оборони Джеймс хіпі;
  11. перший міністр Шотландії Нікола Стерджен;
  12. Генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман;
  13. депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Нагадаємо, раніше Великобританія внесла до санкційних списків понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС РФБорис ДжонсонСанкціїВеликобританія