Росія заборонила в'їзд Джонсону і уряду Британії

Міністерство закордонних справ Росії ввело відповідні санкції проти Великобританії. Так, РФ заборонила в'їзд майже всьому уряду Сполученого Королівства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"Даний крок зроблений у відповідьна розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.
Так, тепер в Росію не зможуть в'їхати:
Нагадаємо, раніше Великобританія внесла до санкційних списків понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії.
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