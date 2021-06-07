Россия запретила въезд девяти высокопоставленным чиновникам из Канады: список

Россия приняла решение закрыть въезд в страну на бессрочной основе девяти высокопоставленным чиновникам из Канады. Среди них министр юстиции - генеральный прокурор, начальник разведуправления ВС страны и другие.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ .

Принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады:

Дэвид Ламетти, министр юстиции и генеральный прокурор Канады;

Энн Келли, руководитель федеральной тюремной службы Канады;

Бренда Лаки, комиссар Королевской канадской конной полиции;

Марси Суркес, руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра Канады;

Доминик Леблан, министр по взаимодействию с регионами Канады;

Джоди Томас, заместитель министра национальной обороны Канады;

Майк Руло, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;

Брайан Бреннан, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;

Скотт Бишоп, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Решение запретить въезд вышеупомянутым лицам принято в ответ на введенные Канадой санкции против российских граждан 24 марта 2021 года за преследование оппозиционного политика Алексея Навального, отметили в МИД РФ.

При этом Москва заявила, что "остается открытой к диалогу и развитию отношений" с Оттавой.