Россия запретила только 1% экспорта в Украину

Иллюстративное фото (twitter.com Ridus)

Общий экспорт России в Украину составляет 9,5 млрд долларов

Прямой запрет на поставки ряда российских товаров в Украину затронет по меньшей мере 1,2% экспорта на этом направлении. Это следует из данных Федеральной таможенной службы РФ, сообщают росСМИ.

Как сообщается, при общем экспорте России в Украину в 9,5 млрд долларов по итогам 2018 года на запрещенные категории приходится только 118,4 млн долларов.

Напомним, Россия с 1 июня 2019 расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, будет запрещен импорт украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Он также отметил, что стоимость этого импорта в 2018 году составила 250 млн долларов.

Позже в РФ опубликовали полный список запрещенных для ввоза из Украины товаров. Согласно документу, вводится запрет на импорт с территории Украины бумаги, картона, некоторых видов трубной продукции, а также одежды (костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек).

Ранее сообщалось, что Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва "вынуждена защищать" свои интересы и принять ответные меры.