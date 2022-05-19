Россия закрыла московское бюро Канадской телерадиокомпании, журналистов лишили виз

Канадская телекомпания CBC объявила, что Россия закрыла московское бюро компании и лишила журналистов виз и аккредитаций. В CBC заявили, что это решение является ответным шагом на запрет Канады российской телекомпании Russia Today.

"Наше бюро в Москве функционировало 44 года. Похоже, это еще один шаг со стороны России, направленный на то, чтобы задушить свободную и независимую прессу в пределах своих границ. Мы чрезвычайно гордимся журналистикой, которую наши корреспонденты создавали в России за последние много лет, и мы продолжим рассказывать историю России как можно лучше", - заявил глава отдела по связям с общественностью CBC Чак Томпсон.