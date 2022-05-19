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Россия закрыла московское бюро Канадской телерадиокомпании, журналистов лишили виз

Флаг России (Фото: unian.ua)
Автор: Константин Широкун

Россия закрывает московское бюро Канадской государственной телерадиокомпании CBC после того, как Канада запретила трансляцию российского государственного телевидения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Канадская телекомпания CBC объявила, что Россия закрыла московское бюро компании и лишила журналистов виз и аккредитаций. В CBC заявили, что это решение является ответным шагом на запрет Канады российской телекомпании Russia Today.

"Наше бюро в Москве функционировало 44 года. Похоже, это еще один шаг со стороны России, направленный на то, чтобы задушить свободную и независимую прессу в пределах своих границ. Мы чрезвычайно гордимся журналистикой, которую наши корреспонденты создавали в России за последние много лет, и мы продолжим рассказывать историю России как можно лучше", - заявил глава отдела по связям с общественностью CBC Чак Томпсон.

Ранее сообщалось, что Канада намерена запретить въезд в страну Путину и его соратникам. По мнению правительства страны, это один из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

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