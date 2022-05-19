Росія закрила московське бюро Канадської телерадіокомпанії, журналістів позбавили віз

Канадська телекомпанія CBC оголосила, що Росія закрила московське бюро компанії і позбавила журналістів віз і акредитацій. У CBC заявили, що це рішення є кроком у відповідь на заборону Канади російської телекомпанії Russia Today.

"Наше бюро в Москві функціонувало 44 роки. Схоже, це ще один крок з боку Росії, спрямований на те, щоб задушити вільну і незалежну пресу в межах своїх кордонів. Ми надзвичайно пишаємося журналістикою, яку наші кореспонденти створювали в Росії за останні багато років, і ми продовжимо розповідати історію Росії якнайкраще", - заявив глава відділу зв'язків з громадськістю CBC Чак Томпсон.