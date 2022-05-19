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Росія закрила московське бюро Канадської телерадіокомпанії, журналістів позбавили віз

Прапор Росії (Фото: unian.ua)
Автор: Константин Широкун

Росія закриває Московське бюро канадської державної телерадіокомпанії CBC після того, як Канада заборонила трансляцію російського державного телебачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Канадська телекомпанія CBC оголосила, що Росія закрила московське бюро компанії і позбавила журналістів віз і акредитацій. У CBC заявили, що це рішення є кроком у відповідь на заборону Канади російської телекомпанії Russia Today.

"Наше бюро в Москві функціонувало 44 роки. Схоже, це ще один крок з боку Росії, спрямований на те, щоб задушити вільну і незалежну пресу в межах своїх кордонів. Ми надзвичайно пишаємося журналістикою, яку наші кореспонденти створювали в Росії за останні багато років, і ми продовжимо розповідати історію Росії якнайкраще", - заявив глава відділу зв'язків з громадськістю CBC Чак Томпсон.

Раніше повідомлялося, що Канада має намір заборонити в'їзд в країну Путіну і його соратникам. На думку уряду країни, це один з багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

Також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 травня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

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