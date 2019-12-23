Росія завершила будівництво Кримського моста

Фото: Кримський міст (most.life)

Отримано висновок про відповідність об'єкта технічним регламентам

Начальник замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрат Турсунбеков повідомив, що залізнична частина так званого Кримського мосту готова до прийому перших поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, будівництво Кримського моста завершено.

"Отримано висновок про відповідність об'єкта технічним регламентам та проектної документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію, і, відповідно, залізнична частина транспортного переходу готова до прийому перших поїздів", - повідомив Турсунбеков.

Він назвав запуск повідомлення залізничної частини мосту подарунком до Нового року.

"Ми вважаємо, що це своєрідний подарунок для жителів півострова і материка. Люди тепер у переддень новорічного свята можуть планувати подорож на Новий рік, і на наступний рік", - сказав Турсунбеков.

Перший поїзд із Санкт-Петербурга до Севастополя на Кримському мосту відправиться 23 грудня, час в дорозі складе 43,5 години, а 24 грудня вирушить перший поїзд з Москви до Сімферополя, час у дорозі якого займе 33 години. Першим по Кримському мосту пройде поїзд із Санкт-Петербурга.

Президент Росії Володимир Путін завтра, 23 грудня, візьме участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по так званому Кримському мосту.

Нагадаємо, Міністерство транспорту Російської Федерації на 4 діб перекрило рух по Керченській протоці. зокрема, російське міністерство прийняло рішення про перекриття руху по Керченській протоці в період з 21 по 24 грудня у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на відкриття залізничного сполучення з окупованим Кримом.