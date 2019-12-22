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Путин завтра откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Новости » Политика     22.12.2019 - 15:23
Путин завтра откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Фото: Крымский мост (most.life)

Путин прибудет на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом

Президент России России Владимир Путин завтра, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по так называемому Крымскому мосту. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации на 4 суток перекрыло движение по Керченскому проливу. В частности, российское министерство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

Ранее сообщалось, что Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Завершение строительства официально подтвердили в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

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