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Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, но это не стало неожиданностью, - Боррель

Автор: Роман Тверденко

Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Евросоюза.

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Он рассказал, что его визит в Москву был попыткой проверить настроение российских властей "с помощью принципиальной дипломатии". И ответная реакция не была положительной.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов во время визита говорят о том, что Россия не хочет воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС", - сказал Боррель.

Он также отметил, что странам ЕС следует действовать "сообща и решительно" в отношениях с Россией, думая о последствиях.

Напомним, Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Сегодня Боррель также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения против России санкций. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

Также он отмечал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

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