Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС, але це не стало несподіванкою, - Боррель

Росія не зацікавлена в переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.
Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Євросоюзу.
Він розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російських властей "з допомогою принципової дипломатії". І відповідна реакція не була позитивною.
"Агресивно організована прес-конференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС", - сказав Боррель.
Він також зазначив, що країнам ЄС слід діяти "гуртом і рішуче" у відносинах з Росією, думаючи про наслідки.
Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь у масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Сьогодні Боррель також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.
Також він зазначав, що відносини Євросоюзу і Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.