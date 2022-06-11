Россия захотела обсудить с США новый договор по ядерной безопасности

Он предложил начать "работать над тем, что придет на замену".

"Через несколько лет - в 2026 году - он (договор) истечет. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет", - сказал Антонов.

Помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт в начале июня заявила, что США хотят "сохранить после 2026 года лимиты на российские системы, покрываемые СНВ-3". Она отмечала, что Вашингтон хочет "ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает Россия".

Отметим, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге, а вступил в силу в феврале 2011 года. Соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

Напомним, 29 января 2021 президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ядерного договора с США.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года Путин предложил Соединенным Штатам продлить ядерное соглашение на один год без условий. Однако США настаивали на том, что соглашение будет продлено только при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.