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Россия продлила ядерное соглашение с США. Путин подписал закон

Москва, Пятница 29 января 2021 18:57
Россия продлила ядерное соглашение с США. Путин подписал закон
Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Документом предусмотрено продление сделки сроком на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами", - говорится в документе.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие предусмотрено на десятилетний срок - до февраля 2021 года. После этого стороны должны прийти к согласию или продлить действующие договоренности, или заключить новые.

Накануне Госдума России ратифицировала ядерное соглашение с Соединенными Штатами.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предложение США продлить ДСНВ с Россией.

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